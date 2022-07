È derby a sorpresa tra Milan e Monza per un attaccante top

13-07-2022 21:53

Si prospetta un duello che sa di derby tra i due club del cuore di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, e cioè Milan e Monza, per accaparrarsi Luis Suarez. Il quotidiano spagnolo AS ha infatti pubblicato un’intervista in tal senso al suo agente Marco Kirdemir che arriva qualche giorno dopo che Galliani, amministratore delegato e vicepresidente vicario del Monza, aveva dichiarato “Non confermo e non smentisco” relativamente al possibile approdo dell’uruguaiano ai brianzoli.

L’agente di Suarez: “Vuole l’Italia e oltre al Monza c’è un’altra squadra”

Ecco le parole di Kirdemir al sito internet del quotidiano sportivo madrileno:

“Gli sto presentando alcune offerte, pertanto sono in costante contatto con lui e so che tipo di offerte riceve. Il Fenerbahce lo ha contattato direttamente. Hanno offerto 6 milioni di euro, ma Suarez ha rifiutato. Vuole giocare in Italia. Ci sono due offerte. Una veniva dal Monza, da 4 milioni di euro di ingaggio. Ma dato che i diritti d’immagine sono elevati, il suo stipendio aumenterebbe”.

Suarez, dal Milan piovono smentite

Il 35enne attaccante è attualmente svincolato dopo due stagioni all’Atletico Madrid, e l’altra squadra italiana che gli avrebbe fatto un’offerta, secondo AS e altri media spagnoli, sarebbe proprio il Milan, anche se sono subito arrivate smentite. Questo per una ragione molto semplice: la strategia dei due guru di mercato rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara prevede di puntare sui giovani e comunque su calciatori con ingaggi non certo alti come quello del sudamericano. Inoltre, dopo aver preso Divock Origi, il prossimo nome per l’attacco è quello di Charles De Ketelaere.

Monza, Berlusconi vuole un attaccante di nome

Quello che è certo è che il Monza, per Suarez, sembra voler fare sul serio. Berlusconi infatti vuole un grande attaccante e l’uruguaiano è solo l’ultimo nome per il reparto offensivo dei neopromossi brianzoli dopo quelli di Mauro Icardi, per il quale Wanda Nara avrebbe incontrato due volte alcuni intermediari del club, Edinson Cavani e Paulo Dybala.