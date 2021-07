Gallinari: "Mi dispiace che Belinelli e Datome non ci siano"

Così, alla vigilia del torneo olimpico di Tokyo, ha parlato Danilo Gallinari riguardo ai suoi storici compagni di squadra di nazionale Marco Belinelli e Gigi Datome, che hanno dato forfait alla rassegna olimpica giapponese. “Io sono qui per vivere il mio sogno. Con Belinelli e Datome siamo compagni da quando eravamo giovani. Spiace non vederli qui, questo era il nostro obiettivo da dieci anni ma se non sono venuti avevano motivi seri. Spiace non vivere l’Olimpiade con loro per tutto quello che avevamo sognato negli anni e capisco quello che stanno passando psicologicamente per non essere qui”.

Al termine dell’allenamento odierno ha parlato anche il ct dell’Italbasket Meo Sacchetti: “L’Italia di calcio ha vinto l’Europeo e siamo tutti contenti, abbiamo festeggiato. Noi abbiamo tagliato il traguardo olimpico, non abbiamo vinto ancora nessuna medaglia ma questa qualificazione è più importante di tante medaglie. Io da giocatore avevo vinto medaglie agli Europei ma quando ho giocato l’Olimpiade di Mosca per me è valso molto di più”. L’Italia esordirà domenica 25 luglio contro la Germania.

OMNISPORT | 22-07-2021 10:57