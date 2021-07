Gallinari non si accontenta: "Siamo stati bravi, ma c'è da migliorare"

Protagonista assoluto con 18 punti e la personalità del giocatore di classe ed esperienza fondamentale nei momenti chiave della partita, Danilo Gallinari ha commentato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ la prestazione dell’Italia nel debutto a Tokyo 2020 ha superato la Germania per 92-82 al termine di un match vissuto di rincorsa.

Da vero leader l’ala degli Atlanta Hawks non è soddisfatto al 100% della prova della squadra, sprone ideale in vista delle difficili gare che attendono i ragazzi di Sacchetti contro Australia e Nigeria:

“Abbiamo fatto una buona partita, ma non abbiamo iniziato bene e loro hanno avuto grandi percentuali da fuori nel primo quarto – l’analisi – Siamo stati bravi a restare in partita continuando a giocare bene in difesa, soprattutto nell’ultimo quarto con più energia e furbizia anche in alcune situazioni difensive e siamo stati bravi a chiuderla alla fine anche con canestri importanti”.

OMNISPORT | 25-07-2021 09:28