Galtier: "Paredes e Navas sono del PSG. Non ho commenti su Skriniar"

Il Paris Saint-Germain ha iniziato nel migliore dei modi la Ligue 1 con tre vittorie su tre e domenica avrà ora la sfida in casa contro il Monaco. Ma a tenere banco è sempre il mercato, in entrata e in uscita. Con Leandro Paredes vicino alla Juventus e Keylor Navas che piace al Napoli. Senza dimenticare la vicenda Milan Skriniar con l’Inter.

L’allenatore del club, Christophe Galtier, ne ha parlato in conferenza stampa: “Paredes a oggi è un giocatore del PSG, so che ci sono stati degli scambi con la Juve ma al momento è un nostro giocatore e vedremo alla fine del mercato. Come Navas. Entrambi saranno convocati per il Monaco. Su Skriniar non ho commenti da fare”.

