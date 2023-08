Mondiali ciclismo: Ganna in finale nell’inseguimento individuale, Milan a caccia del bronzo

Filippo Ganna va a caccia di un altra medaglia ai Mondiali di ciclismo dopo quella dell’inseguimento a squadre. Il “bolide” azzurro si gioca l’oro nell’inseguimento maschile individuale mentre Milan va a caccia del bronzo

06-08-2023 14:25

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

Filippo Ganna a caccia di una medaglia d’oro, la sesta. Il ciclista azzurra si conferma come uno dei più forti al mondo su pista e nella specialità dell’inseguimento e cerca la vittoria ai Mondiali di ciclismo in svolgimento a Glasgow. Stasera l’azzurro dalle ore 20 italiane sarà impegnato nella caccia alla medaglia più preziosa contro il britannico Daniel Bigham.

Ganna a caccia dell’oro: è sfida a Bigham

Una prova maestosa quella di Filippo Ganna che sulla pista di Glasgow ha dimostrato ancora una volta di essere l’uomo da battere. Il ciclista italiano non partiva con i favori del pronostico ma ovviamente ha ricevuto tantissime attenzioni. E nelle qualificazioni ha fatto capire anche il motivo· ha stampato il suo tempo sul 4’01”344 firmando il miglior crono di giornata e conquistando la qualificazione alla finale per la medaglia d’oro. Se la vedrà con il britannico Daniel Bigham, ex detentore del record dell’ora che proprio Ganna gli ha strappato.

Jonathan Milan dà l’assalto al bronzo

Ma Ganna non sarà l’unico azzurro impegnato sulla pista di Glasgow. Se nel pomeriggio tutte le attenzioni saranno dedicate alla gara in linea, la serata sarà dedicata ai velocisti con Jonathan Milan che proverà a regalare all’Italia una doppia medaglia. L’azzurro infatti si è qualificato alla finale con il terzo tempo di 4’06”393 e se la vedrà con il portoghese Ivo Oliveira. Per l’azzurro si tratta in realtà di una mezza delusione, sperava in un tempo migliore che gli permettesse di andarsi a giocare la finale per l’oro.

Ganna e Milan: programma e dove vederli

Le gare degli azzurri Filippo Ganna e Jonathan Milan sono in programma questa sera dalle ore 20 con la diretta televisiva che sarà assicurata da Rai 2 e da Eurosport 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming con la diretta affidata a Rai Play, Eurosport.it, Discovery+ e DAZN.

Segui i Mondiali di ciclismo in diretta su Dazn