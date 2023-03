Milano-Sanremo, Ganna si rammarica: "Ogni lasciata è persa..."

Il ciclista azzurro: "E' l'ennesimo secondo posto, ho avuto paura di seguire Van der Poel..."

18-03-2023 17:34

Filippo Ganna si rammarica per il secondo posto alla Milano-Sanremo: “Volevo dare qualcosa alla squadra che ha creduto in me. Sono felice ma un po’ rammaricato perché è l’ennesimo secondo posto della stagione, comunque è stata una gara davvero bella. Ogni lasciata è persa, come si suol dire, ma torneremo per provarci il prossmo anno. Sono contento perché quest’anno, anche con una settimana in meno di lavoro a causa dell’operazione agli occhi, sono riuscito a correre da protanista”.

“Forse avrei potuto fare di più, ma ho avuto paura di seguire van der poel, era la mia prima volta in una situazione del genere. Comunque vado a casa con buone sensazioni in vista delle classiche: essere riuscito a stare con quei tre grandi mi dà molto morale. L’obiettivo: punto tutto su Roubaix”.