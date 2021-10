Garbine Muguruza ripercorre quanto fatto nel 2021

Con la stagione ormai entrata nella sua fase conclusiva, per molte tenniste è arrivato il momento di trarre i primi bilanci e guardare con occhio analitico a quanto portato a casa in questo 2021.

Anche Garbine Muguruza, dopo il bel trionfo di Chicago, si è cimentata in questo tipo di valutazioni mostrandosi abbastanza soddisfatta del rendimento avuto durante l’anno.

“Naturalmente mi sarebbe piaciuto conseguire risultati migliori nei tornei del Grand Slam, ma sento che il mio livello di gioco è stato molto buono durante tutto l’anno. Mi trovo sul circuito da parecchio tempo e so quanto sia difficile vincere i titoli” ha dichiarato la nativa di Caracas a Punto de Break.

“Aver raggiunto quattro finali e vinto due trofei in questa stagione è segno che sto facendo le cose nel modo giusto. Vincere un torneo, qualunque esso sia, è sempre una grande ricompensa”.

Muguruza ha quindi mostrato grande apprezzamento per il ritorno del pubblico sulle tribune.

“Dopo quanto accaduto col Covid, apprezzo ancora di più il fatto di avere tifosi sugli spalti e che sul campo ci sia una bella atmosfera. Sentire di dare spettacolo di fronte al pubblico è una sensazione indescrivibile e io penso che in Messico godremo di un’atmosfera vibrante, credo che il tennis femminile lo apprezzerà”.

Il prossimo impegno della tennista iberica saranno infatti le WTA Finals che si terranno nel paese centroamericano, un appuntamento al quale la numero 6 del mondo arriva con grande fiducia dopo la vittoria conseguita contro Jabeur a Chicago.

“È stato strano disputare due partite in meno rispetto al solito per arrivare in finale. Quando succede così si arriva all’ultima partita più freschi, ma non è semplice da gestire a livello mentale. Sono molto felice di esserci riuscita e di aver potuto mostrare tutta questa energia sul campo”.

OMNISPORT | 05-10-2021 16:16