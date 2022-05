24-05-2022 20:20

Il gallese classe 1989 Gareth Bale dirà addio al Real Madrid a fine stagione. Da anni è poco più di un segnaposto al Bernabeu, e visto il suo contratto a doppia cifra non verrà ovviamente rinnovato dalla Casa Blanca.

Come riporta Cadena SER, Bale sarebbe stato offerto all’Atletico Madrid per la prossima stagione, ma avrebbe incontrato il secco no dei Colchoneros. Ora, se la sua nazionale non si qualificherà per il Mondiale in Qatar, Bale potrebbe anche ritirarsi