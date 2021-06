Garibaldi juventino? La provocazione infiamma i napoletani

Una goliardata, una provocazione, nata e finita nel giro di un paio d’ore. Qualcuno nella notte si è arrampicato sulla statua dedicata a Giuseppe Garibaldi a Napoli, nel cuore della piazza che porta il nome dell’eroe dei due mondi, quella dove è ubicata la Stazione Centrale. Per fare cosa? Semplice: adagiare sul petto del ‘generale’ una maglia bianconera, con tanto di scritta eloquente: “Garibaldi era juventino”.

Garibaldi juventino, la goliardata di ‘Napoli capitale’

Sistemate all’alba, la maglietta e la scritta sono state rimosse intorno alle 8 da alcuni addetti comunali. Ma le foto della statua di Garibaldi con un’enorme casacca della Juventus addosso hanno fatto il giro del web. Autori della provocazione, a quanto pare, alcuni militanti di ‘Napoli capitale’, sigla politica creata in vista delle prossime elezioni comunali di autunno e riconducibile a due esponenti del centrodestra, Enzo Rivellini e Roberto Lauro. Non è la prima volta che la statua di Garibaldi viene presa di mira a Napoli: da anni, anzi, si susseguono richieste e interrogazioni sull’opportunità di rimuovere la statua e di cambiare nome a piazza e corso dedicati al combattente nizzardo, che con la sua spedizione decretò la fine del Regno delle Due Sicilie.

Garibaldi con la maglia bianconera: social in tilt

Tantissimi i commenti dei sostenitori del Napoli, quasi tutti solidali con i “provocatori”. “Da rimuovere e mettere al suo posto chi ci ha dato lustro e onorato in vita sua, i nomi non mancano c’è l’imbarazzo della scelta, qualche suggerimento: Totò, Troisi, Maradona, Eduardo, Giuseppe Moscati“, scrive un tifoso. “Dopo tutto quello che hanno combinato lui e i Savoia contro di noi gli hanno dedicato pure una piazza? Misteri”, si chiede un altro fan. “Ma siete impazziti tutti? Garibaldi è morto prima che fosse fondata la Juventus, come faceva a essere juventino?”, fa notare un altro utente. “Sei tu che non capisci: è il simbolo del Piemonte venuto ad arraffare a spese nostre, storia che si ripete 160 anni dopo sui campi di calcio”, è una delle risposte. “Io metterei Masaniello al suo posto, con la maglia del Napoli ovviamente”, suggerisce tra il serio e il faceto un altro sostenitore azzurro. “Bisogna riconoscere comunque che solo l’estro napoletano poteva partorire l’idea”, osserva una utente ‘neutrale’.

