Napoli, il gesto di Koulibaly commuove il web

Fondamentale in campo per il Napoli, Kalidou Koulibaly ha negli anni conquistato la simpatia dei suoi tifosi – e non solo – anche per alcune iniziative di beneficenza.

Koulibaly spedisce aiuti in Senegal

L’ultima è stata realizzata domenica scorsa: nel giorno del suo 30esimo compleanno, il centrale senegalese ha affittato una nave in partenza dal porto di Napoli per trasferire a Dakar due ambulanze e un carico contenente materiale sanitario: lettighe, camici ospedalieri, mascherine, medicinali. Il cargo sbarcherà in Senegal tra una settimana per rifornire diversi ospedali.

Per i tifosi del Napoli, l’iniziativa di Koulibaly è solo l’ennesima dimostrazione della generosità e dell’umanità del proprio difensore, che già in passato si era distinto per iniziative di beneficenza, spesso condotte in silenzio e scoperte dalla stampa per caso.

Ad esempio nello scorso inverno Koulibaly distribuì giacconi ai ragazzi africani che incontrava per strada. Azioni che non sono passate inosservate per il pubblico napoletano.

Il web rende omaggio al difensore azzurro

“Kalidou sei una persona davvero speciale”, scrive su Facebook Gaetano commentando la notizia. “Sei grande non solo in campo, bravo Kalidou”, aggiunte Antonino.

“Un campione dentro e fuori dal rettangolo di gioco”, il commento di Giuseppe. “Sei un campione con il cuore d’oro!”, il pensiero di Carlo. “Se resta ancora, lo voglio capitano subito”, chiede Catello.

Edoardo, invece, ricorda come anche altri giocatori del Napoli si siano impegnati in passato a fare beneficenza: “Ricordate anche Insigne, che l’anno scorso ha donato centomila euro agli ospedali napoletani”. Infine la chiosa di Francesco: “Quando un grande calciatore è anche un grande uomo”.

SPORTEVAI | 22-06-2021 10:44