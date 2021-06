Il Napoli ha deciso il destino di Koulibaly: web in tilt

Doveva essere una delle vittime sacrificali sull’altare della mancata qualificazione alla Champions League, sfuggita in extremis. Invece, molto probabilmente, il destino di Kalidou Koulibaly non cambierà dopo il beffardo pareggio tra il Napoli e il Verona all’ultima di campionato. Il club azzurro, infatti, ha preso una decisione sul difensore senegalese. Una scelta per certi versi sorprendente.

Napoli, svolta a sorpresa su Koulibaly

Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, De Laurentiis e Spalletti avrebbero condiviso la necessità di vendere un solo pezzo pregiato della rosa e tutti gli indizi cadono su Fabian, che il tecnico toscano non vede di buon occhio nella sua mediana a due. “Il Napoli ha bisogno di fare cassa, ma non è detto che debba necessariamente cedere due tra i suoi big”, si legge tra le pagine del quotidiano sportivo. “Lo spagnolo sembra essere il principale indiziato a cambiare squadra. In questo caso, il senegalese potrebbe anche restare ma con un nuovo contratto, in modo che l’ingaggio attuale di sei milioni di euro a stagione possa essere spalmato su più anni. Così facendo il club risparmierebbe qualche milione di euro”.

Koulibaly resta a Napoli, social scatenati

Tantissime le reazioni alla più che probabile permanenza di Koulibaly, in azzurro dall’estate 2014. “Ok bellissima notizia. Aspettiamo però ancora spiegazioni sulla partita Napoli-Verona“, osserva un tifoso. “Io gli metterei la fascia di capitano e la toglierei all’ammutinatore Insigne“, propone un altro. “Sì ma ora urge un difensore alla Albiol, almeno anche K2 sarà quello di un tempo”, suggerisce un fan su Facebook. Qualcuno però si mostra contrariato: “Se gioca come quest’anno, cioè senza voglia, stiamo apposto”. E ancora: “Koulibaly andava venduto tre anni fa, adesso per quello che offrirebbero per lui tanto vale tenerselo”. Mentre non manca chi ne approfitta per qualche riflessione sul presidente: “E quindi tutte le congetture su De Laurentiis che avrebbe ordinato di non andare in Champions per liberarsi di tanti ingaggi pesanti adesso vanno a farsi benedire?”.

SPORTEVAI | 11-06-2021 11:10