Gasly: "Le tre scuderie top fanno un campionato a parte"

08-06-2022 11:26

Le modifiche regolamentari e quelle strutturali apportate dalla FIA in questo campionato del mondo di F1, avrebbero dovuto assottigliare il gap tra le grandi e le medio piccole scuderie.

L’obiettivo era quello di regalare spettacolo e una corsa al mondiale dove potessero inserirsi nomi e vetture nuove. Pierre Gasly invece, punta il dito proprio contro il nuovo regolamento tecnico, ammettendo come questo nuovo progetto al momento, non si sia concretizzato.

Secondo l’alfiere della Alpha Tauri Gasly infatti Red Bull, Ferrari e Mercedes disputano ancora un campionato a parte, ed è difficile per le altre scuderie in griglia, poter ambire a scalfire le prestazioni di vertice.

“Se ci fermiamo a guardare la classifica attuale e ci soffermiamo dal quarto all’ultimo posto, siamo tutti raggruppati – ha dichiarato Gasly, citato da RMC Sport – Ma primi tre coem si può vedere, sono in un mondo a parte.

Ad essere sincero ricordo come nella scorsa stagione, poteva capitarmi di battere una Ferrari in qualifica, a volte una Red Bull, a volte una Mercedes, e ovviamente ero felice. Avevo l’impressione che quei primi tre fossero più veloci, ma in realtà non erano su un altro pianeta. Quest’anno? Non c’è nessun modo nemmeno per avvicinarli. Qualche volta ci riesce solo Valtteri Bottas, altrimenti siamo letteralmente in lotta solo per il settimo posto, ed è un po’ triste perché l’obiettivo di tutti questi cambiamenti, era chiaramente quello di avvicinarsi”.