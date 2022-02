Gasly punge Hamilton: "Tutti vincerebbero sulla Mercedes"

21-02-2022 15:52

“Hamilton? Forse è il più forte di tutti, ma oggi con una Williams o una Haas finirebbe ultimo”. Deve ancora iniziare la nuova stagione di F1 che di certo non mancano i primi colpi bassi ad infiammare l’attesa di quanto succederà in pista.

Questa volta è il turno del pilota francese Pierre Gasly, che non le manda decisamente a dire al sette volte campione mondiale, riaccendendo di fatto il dibattito sempre aperto in Formula Uno se abbia più importanza la macchina o il guidatore.

Purtroppo nel nostro sport gran parte del risultato è ottenuto dalla macchina – aggiunge ancora Gasly nell’intervista alla trasmissione ‘Mashup’ – Per esempio, nonostante Hamilton sia il miglior pilota di F1 della storia, con un’altra macchina raggiungerebbe nemmeno il terzo o quinto posto, sarebbe sedicesimo o diciottesimo”. E ancora: “Il 90% dei piloti vincerebbe guidando la Mercedes attuale”.

Una considerazione molto simile era arrivata anche da Max Verstappen non più tardi di due stagioni fa, commentando l’ennesimo titolo iridato di Lewis.

Gasly è sicuramente un pilota performanete che ben si è comportato nella scorsa stagione: nel 2021 ha chiuso la stagione con un discreto nono posto e 110 punti, mentre l’anno prima vinse a sorpresa a Monza il rocambolesco GP d’Italia. La stagione che scatterà tra un mese, domenica 20 marzo in Bahrain, potrebbe essere quella della definitiva consacrazione: “Spero di continuare con i buoni risultati degli ultimi anni e lottare costantemente tra i primi cinque. L’anno scorso siamo arrivati molto vicini al quinto posto nella classifica costruttori, e sarebbe stupendo replicare questo piazzamento anche quest’anno quest’anno. È troppo presto per dire se sarà possibile, ma farò sempre del mio meglio per ottenere il massimo dalla nostra macchina”.

OMNISPORT