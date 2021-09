Gasperini contro gli arbitri: "Episodi sempre nella stessa direzione"

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa ha tirato in ballo gli arbitri dopo la partenza zoppicante della Dea in campionato: “Con Bologna e Fiorentina abbiamo raccolto un punto ma abbiamo fatto molto più degli avversari. Sapete qual è il mio pensiero, si cerca di archiviare e passare sotto silenzio. In Italia si ripetono abbastanza spesso e nella stessa direzione alcuni episodi. In queste ultime due partite di campionato siamo stati sfortunati”.

Sui rivali: “Il Napoli è andato fortissimo. Ha recuperato la partita in maniera decisa, anche il Milan ha fatto bene ma giocare a Liverpool contro squadre di una certa intensità non è semplice. Bisogna avere fortuna per restare in partita. La Roma è forte, la Juventus diventerà forte ma è partita male. Anche la Lazio crescerà”.

OMNISPORT | 17-09-2021 15:23