Il Giudice non perdona: squalificati gli allenatori espulsi nella nona giornata

In Serie A è stata una domenica piuttosto tranquilla. Ma solo in campo. Perché, a fronte di zero giocatori squalificati – per aver ricevuto un cartellino rosso diretto oppure per somma di ammonizioni durante le varie giornate – sono ben quattro gli allenatori fermati dal Giudice Sportivo . E tutti di grido.

Gian Piero Gasperini è stato squalificato per una giornata, come si legge nel comunicato, “per avere, al 46° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Un turno di squalifica anche a Luciano Spalletti , che ha ricevuto anche una sanzione di 5000 euro, “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento ironico, rivolto al

Direttore di gara espressioni irrispettose”.

Il suo collega José Mourinho , pure lui su di giri durante Roma Napoli, è stato squalificato semplicemente per “doppia ammonizione”, come recita ancora il comunicato del Giudice Sportivo.

Il turno di squalifica, infine, è toccato a Simone Inzaghi “per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”.

Insomma, una domenica calda. Dalle parole di troppo di Gasperini durante Atalanta-Udinese, con tanto di sfogo post partita contro gli arbitri, al rigore concesso alla Juventus, passando per la tensione di Roma-Napoli. Quattro allenatori espulsi e squalificati in poche ore. Se non è un record, poco ci manca.

