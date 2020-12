Gattuso commuove il web: "Sei un vero uomo"

Vincere, perdere o pareggiare conta fino a un certo punto. La rabbia e la delusione dei tifosi del Napoli dopo il pari interno contro il Torino acciuffato solo all’ultimo secondo grazie ad una prodezza di Insigne hanno presto lasciato il posto alla commozione dopo le parole dette da Gattuso nel post-partita.

Gattuso manda un messaggio ai giovani

Ringhio analizza anche la partita ma vuole soffermarsi prima sulle sue condizioni fisiche e dice: “Soffro di una malattia autoimmune, la miastenia. È da un mese che girano voci che muoio, ma tranquilli, non muoio. Vedere doppio è una grossa difficoltà e da un mese, voglio dirlo a tutti i ragazzini che hanno paura quando hanno un qualcosa di strano e non si vedono bene allo specchio: la vita è bella e bisogna affrontarla senza paura, senza nascondersi”.

Poi aggiunge: “Ho questa malattia da 10 anni, questa è la terza volta che mi ha colpito e stavolta mi ha colpito forte, ma tranquilli perché l’occhio tornerà al suo posto e sarò più bello, speriamo, il più presto possibile. Adesso non sono bello da vedere, ma passerà pure questa”.

Solidarietà da tutte le tifoserie a Gattuso

Arrivano messaggi di conforto per Gattuso sui social e senza differenze di bandiere: “da pelle d’oca. Ma un Uomo come lui ci ha abituato da anni a queste corse” o anche: “Quello che fa Gattuso per gli altri, specialmente per i giovani, anche nell’occasione della malattia mettendo se stesso e il suo corpo allo scoperto, come un bersaglio, è una cosa enorme. Un esempio e una strada che il mondo dello sport non dovrebbe perdere mai. Risultati o meno”, oppure: “Meno male che lo sport è fatto anche di uomini come Gattuso e Zanardi. Che tutti gli altri, TUTTI, prendano esempio”.

Non mancano le critiche per un gioco che non decolla ma tutti s’inchinano all’uomo Gattuso, non al tecnico: “Uomo forte, avversario leale, sempre coraggioso, mai banale, esempio di persona vera, sincera, in un mondo sempre più falso e ipocrita. Daje”.

Anche i tifosi del Milan si fanno sentire: “Uomo sincero che non ti delude mai. Forza vecchio cuore rossonero anche se siedi su un altra panchina sei sempre il mio Ringhio…” oppure: “sei un esempio per tante persone soprattutto per i giovani Sei un grande uomo e una bellissima persona”, e anche: “Che Gattuso fosse un UOMO con gli attributi si sapeva già, che fosse brutalmente onesto anche, e ha la capacità di dimostrarlo costantemente. Mi è sempre piaciuto in campo, ma fuori ancora di più!”.

Piccinini si inchina a Gattuso

Infine il tweet di Sandro Piccinini: “Ammiro Gennaro Gattuso come uomo e come allenatore. Da stasera ancora di più. Se ci fossero più persone come lui il mondo del calcio sarebbe migliore. E non solo il mondo del calcio. Forza Rino”.

SPORTEVAI | 24-12-2020 09:11