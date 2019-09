Gattuso riparte: è imminente il ritorno su una panchina di serie A

Gennaro Gattuso sta per tornare ad allenare in serie A. A pochi mesi dall'addio di Ringhio al Milan dopo la mancata qualificazione alla Champions League, il tecnico calabrese è pronto a ripartire dal Genoa, in piena crisi di risultati sotto la gestione di Aurelio Andreazzoli. Gattuso in estate aveva rifiutato alcune offerte dall'estero (tra cui quella del Nantes e di alcuni club arabi) perché in attesa di novità dall'Italia.

In questi giorni si trovava in Russia per alcuni eventi commerciali (anche se si sussurra di un approccio dello Spartak Mosca, subito rifiutato), ma in giornata sbarcherà a Genova per parlare con il patron del Grifone Enrico Preziosi.

Il Genoa è attualmente terzultimo in serie A con 5 punti in 6 partite di campionato. Secondo quanto riporta Sportitalia, Preziosi è pronto a concedergli carta bianca e conta sulla voglia di riscatto dell'ex allenatore rossonero, che in caso di accordo esordirebbe proprio contro il Milan.

Altri candidati alla panchina dei liguri sono l'ex Fiorentina Stefano Pioli e l'ex Udinese Davide Nicola. Sono il 'piano B' e il 'piano C' di Preziosi se la trattativa con Gattuso non dovesse andare in porto.

Intanto Andreazzoli sembra quasi rassegnato dopo l'ultima pesante sconfitta con la Lazio: "Forse è una questione di gestione. Con l’entusiasmo dalla tua parte è facile. Con la pressione emergono, invece, caratteristiche sopite di uno o molti. Ci siamo smarriti".

"Ho visto una squadra che ha meritato di perdere contro una formazione nettamente più forte, sotto ogni punto di vista. In ogni caso, le responsabilità sono mie. Siamo colpevoli dal punto di vista tecnico, dovevamo essere più precisi, non abbiamo concretizzato il poco che abbiamo fatto e questo è un problema. Se hai qualche situazione sfavorevole devi provare a sfruttarla, non ci siamo riusciti".

