Gattuso risponde a Berlusconi

Alla vigilia del derby, Gattuso ha voluto avvertire i suoi: "I ragazzi si sono allenati con gran voglia, abbiamo lavorato nel migliore dei modi. Certo, l'Inter è forte e lo ha dimostrato anche in Champions: hanno grande fisicità e qualità, ma non dobbiamo commettere l'errore di aver paura".

"Sento dire che chi perde ne esce con le ossa rotte, ma non è vero – commenta il tecnico rossonero -. Sono sempre solo tre punti, anche se ovviamente parliamo di una partita speciale e un’atmosfera particolare. A livello mentale ci sentiamo più forti. Ma siamo solo alla nona giornata, è ancora lunga".

In chiusura, la risposta alle critiche di Berlusconi: "Per me non c’è nulla di nuovo, e di certo non mi arrabbio e non mi offendo. Ora non sento il presidente da un paio di mesi, ma nei precedenti quattro-cinque mi ha contestato settimanalmente. Ho grandissimo rispetto per tutto quello che ci ha fatto vincere, quindi può dire quel che vuole. Non mi offendo, per lui ho grande rispetto e amore. Che poi, non è vero che questo Milan non gli piaccia, secondo me a tratti gli piace".

SPORTAL.IT | 20-10-2018 16:20