Gene Haas critico su Schumi jr: “Mick ha distrutto troppe macchine”

17-10-2022 12:41

Le ultime gare della stagione saranno fondamentali per Mick Schumacher se vorrà ancora sedersi sul sedile della sua Haas.

Ci sono infatti rumors e voci fondate che riportano che Haas abbia già deciso di sostituire il 23enne con il suo connazionale tedesco Nico Hulkenberg. In un evento di Aston Martin infatti, il 35 enne pilota di riserva, ha infatti ammesso di aver intensificato gli allenamenti in vista di un suo possibile ritorno nel circus:

“Chissà, forse nel 2023 o in futuro ci sarà l’opportunità di tornare in Formula 1”, ha dichiarato a Speed Week, aggiungendo che sarà presente al Gran Premio degli Stati Uniti, in programma questo weekend.

Il team statunitense sta aspettando che Mick porti a casa ancora altri punti in queste restanti gare prima di chiudere la stagione. Haas sostiene che il problema principale di Schumacher è che nelle ultime due stagioni ha commesso troppi errori.

“In questo sport, non è consentito fare troppi errori: capisco che sia un pilota quasi esordiente, ma è troppo costoso. Penso che Mick abbia un grande potenziale, ma sai ci costa una fortuna e ha distrutto un sacco di macchine che ci sono costate un sacco di soldi che non abbiamo. Ora, se ci porti dei punti, sei Verstappen e distruggi le macchine, ce ne occupiamo. Ma quando sei indietro e distruggi le auto, è molto difficile”.