Generoso o inconcludente? Tifosi divisi sulla prova dello juventino

Nelle ore successive alla vittoria in casa dello Spezia i tifosi della Juventus hanno passato al setaccio le prestazioni individuali dei calciatori bianconeri, concentrandosi in particolare sulla prestazione di Paulo Dybala: nonostante siano stati Chiesa e De Ligt i protagonisti della rimonta è infatti ancora il numero 10 a scatenare la maggior parte dei commenti da parte dei supporter della Vecchia Signora.

Dybala sotto processo

Molti juventini reputano la prestazione di Dybala sotto la sufficienza, da lui si aspettano giocate decisive che ieri non sono arrivate. “Perché tante critiche? Il nostro attaccante fenomeno da 10 milioni contro lo Spezia ha creato persino un po’ di giro palla!” sottolinea con sarcasmo Mirko.

“Da uno come Dybala ci si aspetta molto di più. Ha il 10, ha la fascia, chiede un ingaggio faraonico: ma quando riuscirà a fare la differenza con continuità? Ora o mai più”, il commento di Giordano. E Morgan attacca: “Dybala imbarazzante… altroché fare la squadra attorno a lui”. Cristian sembra rassegnato: “Dybala ama giocare così. Naturalmente in una squadra senza centrocampo lui vuole la palla (ieri in area nostra se l’è venuta a prendere). Con un centrocampo diverso, probabilmente automaticamente lui non avrebbe necessità di farlo. Chi pensa ancora sia Allegri, è irrecuperabile”.

E anche Mirko ci va giù duro: “Secondo me se giudichiamo una partita di Dybala positivamente per la mole di contrasti beh, forse le aspettative su Dybala sono scese un po’ troppo, ma mi fa piacere che ve ne siate accorti”.

La difesa di parte degli juventini

Colonnello non ci sta e come altri tifosi difende l’argentino: “Ho letto tanto di quel fango su Dybala dopo la partita che la metà basta”. Max usa l’ironia per accusare Allegri: “Ora tenendo presente che De Sciglio è un titolare inamovibile e che dobbiamo fare turnover secondo voi è meglio Chiesa o Dybala come terzino?”.

Sullo stesso tono la critica di Turtunz: “Dybala è una seconda punta, sta giocando come centrocampista a tratti difensore aggiunto, vai a guardare la mole di contrasti e l’heatmap”.

Anche Doctor sta con la Joya: “Ieri sentivo tante critiche a Dybala col comune denominatore ‘passeggia in campo, non corre, non fa niente’. Dal mio umilissimo punto di vista, corre troppo, non può fare tutte quelle cose in campo”.

