Gennaro Gattuso, ancora una svolta: le ultime sul suo futuro

Ancora una svolta per il futuro di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese, dopo il clamoroso addio alla Fiorentina a tre settimane dall’annuncio della firma del contratto, era dato in pole per la panchina del Tottenham, ma ora sarebbe cambiato di nuovo tutto.

Secondo le indiscrezioni riferite dai media inglesi e in particolare da The Athletic, non sarà Ringhio il prossimo allenatore del club londinese: la dirigenza degli Spurs ha deciso di interrompere la trattativa dopo i colloqui iniziati nella giornata di giovedì.

La società britannica si era messa sulle tracce di Gattuso, che solo poche ore prima si era liberato dalla Fiorentina, dopo che le trattative con Paulo Fonseca erano saltate a causa di alcuni problemi fiscali. Ora il tecnico portoghese è dato vicino proprio al club viola, mentre l’ex Napoli rischia di restare alla fine senza panchina.

Secondo i media inglesi, il Tottenham avrebbe interrotto la trattativa con Gattuso anche per la forte rabbia montata sui social contro l’arrivo dell’allenatore calabrese. L’hashtag NoToGattuso ha fatto furore su Twitter in Inghilterra nelle scorse ore, i fans ricordano lo scontro con Joe Jordan in un Milan-Tottenham di oltre 10 anni fa, e tanti non reputano il suo curriculum all’altezza.

Da qui la forte ondata di indignazione che ha spinto la dirigenza del Tottenham (e il nuovo arrivato Fabio Paratici) a fare un passo indietro.

OMNISPORT | 18-06-2021 10:19