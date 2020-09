Genoa, arriva anche Luca Pellegrini

Si attendeva solo l’ufficialità, adesso è arrivata: il Genoa piazza l’ennesimo colpo di mercato assicurandosi Luca Pellegrini.

La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha confermato il buon esito della trattativa e svelato su quali basi si è chiusa l’operazione: “Luca Pellegrini disputerà la stagione appena cominciata nelle fila del Genoa. È ufficiale infatti l’accordo fra la Juventus e la squadra rossoblu per il diritto alle prestazioni del calciatore romano a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2021”.

Come comunicato dal club ligure, Pellegrini, che si è già allenato con i suoi nuovi compagni agli ordini di Rolando Maran, suo allenatore anche al Cagliari nelle ultimo anno e mezzo, vestirà la maglia numero 88 e sarà a disposizione per la partita in programma domenica sul campo del Napoli.

La cessione di Pellegrini da parte della Juventus era nell’aria dallo scorso weekend, dopo che Andrea Pirlo aveva deciso di non schierare il giocatore al posto dell’infortunato Alex Sandro per la prima di campionato contro la Sampdoria, mandando in campo il giovane Gianluca Frabotta.

OMNISPORT | 26-09-2020 11:35