Genoa, Ballardini: "Nuovi proprietari hanno entusiasmo, ci ho parlato"

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato in vista della sfida al Ferraris contro l’Hellas Verona, partita che vedrà il “debutto” della nuova proprietà rossoblu, ovvero 777 Partners. Queste le parole di Ballardini:

“Servirà lo spirito di Bologna – ha spiegato il tecnico alla vigilia -. Grande cuore, molta testa, essere squadra, furore e chiarezza, perché bisogna essere chiari in quello che si deve fare con la palla e quando la palla la hanno gli altri. Tutto questo dirlo sembra facile ma per me noi abbiamo le capacità, con la testa con il cuore, con le nostre gambe e con le qualità che abbiamo di trasformare tutto questo in campo”.

Ovviamente impossibile che il cambio di proprietà non influenzi la squadra, ma tutta la rosa deve essere brava a non farsi distrarre:

“Siamo molto presi dagli impegni non saprei dire l’effetto del cambio su tutti noi – ha sottolineato Ballardini -. Ieri comunque ci siamo presentati con i nuovi proprietari e mi pare ci siano delle ottime intenzioni. Le persone che abbiamo incontrato sono persone che mi sembra abbiano grande entusiasmo. Il Genoa per tanti anni è stato guidato dal Presidente direi bene, ora è un altro capitolo. La speranza per chi vuole bene al Genoa è che queste persone facciano del loro meglio e sappiano gestire al meglio una società che è tra le più importanti non solo d’Italia ma in tutto il mondo”.

OMNISPORT | 24-09-2021 16:10