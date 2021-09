Genoa, Ballardini: "La Fiorentina è la rivelazione"

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini alla vigilia della partita contro la Fiorentina mette in guardia i suoi: “Dobbiamo essere squadra dal primo all’istante, sempre presenti in ogni momento della partita altrimenti la Fiorentina ti può fare davvero male. Servono attenzione, aggressività, furore e qualità: il Genoa ha queste doti e deve metterle in campo”.

Ballardini ha un’alta stima dei viola: “La rivelazione di inizio campionato? Sono d’accordo, è così per atteggiamento, gioco, qualità delle individualità: stiamo parlando di una gran bella squadra”.

OMNISPORT | 17-09-2021 16:39