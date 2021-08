Genoa, Destro, Radovanovic e Ghiglione non convocati: sono sul mercato

In casa Genoa, gli indizi di mercato potrebbero arrivare dalla lista dei convocati per la sfida d’esordio di domani a San Siro contro l’Inter campione d’Italia.

In vista della sfida in programma sabato alle ore 18.30, Davide Ballardini ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla spedizione milanese.

Tra questi non c’è Mattia Destro. L’attaccante marchigiano non è stato convocato e, nonostante gli undici goal segnati nella scorsa stagione, rischia il ‘taglio’ dal progetto tecnico dell’allenatore emiliano, come riportato da ‘Sky Sport’.

Insieme al centravanti classe 1991 non figurano tra i convocati nemmeno Ivan Radovanovic e Paolo Ghiglione. Anche per il difensore centrale serbo si tratterebbe di un addio abbastanza a sorpresa viste le 33 presenze collezionate l’anno scorso. Stesso discorso per il laterale classe 1997, a questo punto più fuori che dentro dalle gerarchie del tecnico rossoblù.

Nella lista per la sfida all’Inter non c’è nemmeno Lennart Czyborra, ormai al passo d’addio con destinazione Arminia Bielefeld.

Morale della favola, quattro esclusioni dal forte sapore di addio.

OMNISPORT | 20-08-2021 18:17