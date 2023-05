Genoa e Gilardino ancora insieme

Dopo la partita contro il Bari, è lo stesso tecnico a confermalo: “Abbiamo un incontro in programma ma quando marito e moglie vanno d'accordo ci vuole poco per mettere le cose a posto”

22-05-2023 11:57

Siamo sempre più vicini alla fumata bianca tra il Genoa ed Alberto Gilardino. Il tecnico, nato a Biella, proseguirà il matrimonio con il Grifone per altri due anni: “Si va verso il rinnovo del contratto fino al 2024 con opzione per altre due stagioni” riporta Tuttomercatoweb. Dopo la cavalcata terminata con la promozione in Serie A, il Genoa continua a credere e puntare sull’ex tecnico della Primavera.

L’idea di rinnovo trova conferma dallo stesso Gilardino. Infatti, dopo l’ultima gara di campionato contro il Bari, aveva affrontato il tema riguardante il proprio futuro: “Abbiamo un incontro in programma ma quando marito e moglie vanno d’accordo ci vuole poco per mettere le cose a posto, per programmare e pensare al futuro. Ci vuole volontà da entrambe le parti, io ho già detto che è stato un sogno allenare il Genoa e fare una cosa del genere insieme a questi ragazzi. Ci sarà modo di programmare il futuro”.