Genoa e Sampdoria, ripartono i discorsi per il restyling del Ferraris

30-06-2022 13:14

Come periodicamente accade, torna in essere la questione della riqualificazione dello stadio Ferraris di Genova, uno stadio bellissimo ma che ha bisogno di importanti interveniti di manutenzione e ristrutturazione. A parlare dell’argomento è il neo-nominato vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi

Queste le sue parole dalle colonne del Secolo XIX:

“Desidero definire il percorso per la ristrutturazione del Ferraris. Mi piacerebbe che diventasse uno stadio stupendo, magari il più bello d’Italia. Ne stiamo già parlando, e stiamo anche avendo dialoghi con Genoa e Sampdoria, in un quadro di totale parità per le due società“.