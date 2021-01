Genoa, ecco Strootman: "Sono felice"

Sta per cominciare la seconda avventura in Italia di Kevin Strootman, colpaccio di mercato del Genoa per disputare una seconda parte di campionato tranquilla e raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Accompagnato dalla moglie, il centrocampista olandese è atterrato a Genova e, mercoledì, si sottoporrà alle visite mediche di rito e firmerà il contratto che lo legherà fino al termine della stagione al Grifone.

Operazione in prestito secco, con il Marsiglia che pagherà metà dell’ingaggio del giocatore: soluzione più che vantaggiosa per il Genoa che, così facendo, si assicura un interprete di livello assoluto e con tanta esperienza alle spalle.

Queste le sue parole a Sky; “Sono molto contento di tornare in Italia, stavo molto bene qui. Poi sono andato in Francia e ora sono contento di questa opportunità e occasione di giocare nel Genoa. Perché ho scelto il Grifone? Ero in una situazione non buona per me, non ho giocato molto nell’ultimo periodo così ho parlato con la mia famiglia e con il mio agente: volevamo tornare in Italia, il Genoa dal primo momento è stato interessato e ha fatto tutto per prendermi e io sono molto contento per questo. Ho parlato con la famiglia, loro hanno fatto uno sforzo per me ed anche io”.

“Sono contento di essere qui ma voglio dimostrarlo sul campo. Sspero di aggiungere qualcosa a questa squadra forte, non vedo ora di trovare i miei nuovi compagni in allenamento e di giocare con loro”.

“Voglio dimostrare sul campo quello che posso dare, è questo il motivo per il quale sono venuto qui. Peccato che non potranno essere allo stadio, magari a fine anno torneranno, noi ci batteremo per loro e spero di ritrovarli presto”.

Strootman torna in Serie A dopo i cinque anni vissuti con la maglia della Roma dal 2013 al 2018, lasso di tempo in cui – al netto di due gravi infortuni al ginocchio sinistro – si è rivelato uno dei migliori nel suo ruolo.

OMNISPORT | 13-01-2021 08:37