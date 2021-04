Genoa-Fiorentina, rosso diretto per Ribery: piede a martello su Zappacosta

Seconda espulsione italiana per Franck Ribery dopo quella rimediata il 27 ottobre 2019 dopo il fischio finale di Fiorentina-Lazio: sul campo del Genoa si è reso protagonista di un brutto intervento sanzionato prontamente dall’arbitro Maresca con la punizione massima.

Nei primi minuti del secondo tempo, il francese ha colpito violentemente col piede molto alto la gamba di Zappacosta: il direttore di gara non ha avuto dubbi nell’estrarre il cartellino rosso, senza l’ausilio del VAR.

Fortunatamente per lui, Zappacosta si è rialzato poco dopo senza gravi conseguenze. Per quanto riguarda Ribery, invece, non potrà prendere parte alla prossima gara in programma al ‘Franchi’ domenica 11 contro l’Atalanta.

OMNISPORT | 03-04-2021 17:03