Incubo Genoa: dopo il caso Portanova, Gudmundsson accusato di reati sessuali

La Federcalcio islandese ha confermato la segnalazione nei confronti del giocatore della Nazionale e del Genoa. Che succede ora? Le regole sono ferree

24-08-2023 11:43

Non c’è pace in casa Genoa, questa volta il protagonista in negativo è Gudmundsson. Il giocatore è stato accusato di “cattiva condotta sessuale” ed è stato sospeso dalla Nazionale islandese. Il Grifone dovrà quindi di nuovo fare i conti con un caso molto delicato come quello di Manolo Portanova, condannato in primo grado, lo scorso 6 dicembre dal GUP del Tribunale di Siena, a sei anni di reclusione per stupro di gruppo. Attualmente il centrocampista gioca nella Reggiana, in prestito dal club ligure, e ha anche esordito in Serie B. Il suo acquisto, dopo il via libera della Figc al trasferimento, ha scatenato numerose polemiche, con la città che si è divisa.

Gudmunddson sospeso dall’Islanda, la ricostruzione

La Federcalcio islandese ha ricevuto una segnalazione di una denuncia per “cattiva condotta sessuale” verso un calciatore che fa parte della Nazionale. Le regole sono molto ferree. Cosa succede in questi casi? Un giocatore non può essere convocato mentre accuse come queste sono al vaglio della polizia.

A confermare la vicenda ci ha pensato direttamente la numero uno della federazione Vanda Sigurgeirsdóttir, che però non ha svelato l’identità della persona: “Posso confermare che sul nostro tavolo c’è una segnalazione riguardante una denuncia per reati sessuali su un membro della Nazionale”. Il nome è stato poi reso noto dal quotidiano locale “Dv” ed è quello di Gudmundsson.

Genoa, altro caso delicato dopo Portanova

Quando le accuse riguardano temi delicati come questi, il club si trova sempre in una posizione scomoda. Dopo la sentenza di primo grado contro Portanova, il Genoa aveva convocato il giocatore per un match di Serie B contro il Sudtirol, scatenando giustamente l’ira del web. Per il centrocampista non sono scattati provvedimenti disciplinari da parte della FIGC, ragion per cui il club di appartenenza aveva pensato di trattarlo come qualunque altro elemento della propria rosa.

Le polemiche sono state numerose, talmente tante che hanno portato la dirigenza a tornare sui suoi passi e mandare il calciatore in Tribuna. Al momento non sono chiari i dettagli che riguardano il caso di Gudmundsson, ma la società ligure si trova nuovamente di fronte a un problema scottante.

Chi è Albert Gudmunddson

L’islandese è uno dei giocatori più importanti nella rosa di Gilardino. Lo scorso anno in Serie B è stato decisivo nella cavalcata verso la promozione con 14 gol e 5 assist. Con la Nazionale invece conta 35 presenze e la partecipazione agli storici Mondiali del 2018. L’esordio in Serie A non è stato dei migliori, così come quello di tutta la squadra. La sua duttilità gli permette di essere decisivo in entrambe le fasi di gioco. L’arrivo di Malinovskyi, oltre quello di Messias, potrebbe ridurre il suo minutaggio, anche se ora il campo non è certamente il primo pensiero.