Genoa: Gudmundsson nel mirino di Fiorentina e Sassuolo

L'attaccante esterno islandese, classe 1997, protagonista di una grandissima stagione in Serie B

17-04-2023 15:46

Dribbling, estro, velocità e 8 gol in 31 partite nel campionato di Serie B. La stagione dell’attaccante esterno islandese del Genoa Albert Gudmundsson, è da considerarsi “d’oro”. Tanto che il classe 1997 cresciuto calcisticamente in Olanda (l’Heerenveen l’aveva scovato giovanissimo nel vivaio del KR Reykjavik, poi PSV Eindhoven ed AZ Alkmaar), è finito nel mirino di due club di Serie A come Fiorentina e Sassuolo in vista della prossima stagione. A riferirlo, il Secolo XIX.

Gudmundsson era arrivato sotto la Lanterna (proprio dall’AZ, per 1,2 milioni di euro) il 31 gennaio 2022 e vanta già un gol in Serie A, realizzato lo scorso 6 maggio 2022 nella vittoria per 2-1 a Marassi contro la Juventus.