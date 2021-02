Genoa-Hellas Verona, la concentrazione di Davide Ballardini

Tempo di vigilia per il Genoa di Davide Ballardini. Nella giornata di domani, i rossoblù ospiteranno al Ferraris l’Hellas Verona di Ivan Juric, allenatore con un passato da giocatore proprio nelle file del Genoa di Gasperini. Il Genoa ha perso solo una delle ultime nove partite di campionato contro il Verona (5V, 3N): dalla stagione 2014/15, solamente contro il Cagliari (20) i liguri hanno ottenuti più punti di quanto fatto contro i gialloblù (18).

Ballardini conosce bene la squadra di Juric, composta da molti suoi ex giocatori:

“Sono due anni che stanno facendo molto bene. Sono stati molto bravi nella scelta dei giocatori, hanno un’idea di gioco molto chiara e questo penso sia la ragione degli ottimi risultati che hanno ottenuto fra le stagioni scorsa e anche quest’anno”.

Il Genoa è la squadra che in Serie A nel 2021 ha mantenuto più volte la porta inviolata (cinque), mentre nei maggiori cinque campionati europei nello stesso periodo hanno fatto meglio solo Lille (sei) e Manchester City (sette, prima del recupero infrasettimanale):

“Questi sono dati che ti responsabilizzano ulteriormente perchè, se hai fatto finora tutto questo, è altrettanto chiaro che da qui in avanti hai il dovere di essere altrettanto bravi. Per tutto quanto di buono fatto fino ad ora, sappiamo benissimo che non basta”.

La partita con il Torino, poi, ha mostrato come nella mente di Ballardini tutta la rosa sia importante, e che dunque quello che conta è il modo di giocare non gli uomini che scendono in campo:

“Io credo che questo sia il motivo trainante, ovvero di avere in rosa giocatori molto seri che ti mettono nelle condizioni migliori durante la settimana per allenarti e per chiedere tanto a loro. Tutto quello che hai ottenuto fino ad ora è il frutto di tutto questo. Ma da qui in avanti devi essere altrettanto bravo, educato, stimolato e coinvolto perchè c’è da fare ancora tanto”.

