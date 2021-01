Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali

E’ penultimo in classifica il Genoa di Ballardini, ma dopo l’ennesimo arrivo del tecnico come subentrante, i rossoblù hanno ottenuto un successo fondamentale per chiudere il 2020. L’anno si è chiuso male invece per la Lazio, caduta contro il Milan e intenzionata a rialzarsi.

Ballardini conferma Destro, con Pjaca al suo fianco in attacco. Nel centrocampo a cinque ci sono Badelj e Behrami con Rovella, mentre sulle fasce di centrocampo giocano Czyborra e Zappacosta. In porta Perin è difeso da Masiello, Zapata e Criscito.

Inzaghi risponde con il medesimo ruolo in cui Caicedo fa da spalla ad Immobile. Centrocampo titolare per la Lazio, con Marusic e Lazzari esterni e il trio di interni Lucas-Milinkovic-Luis Alberto. In difesa c’è Patric con Acerbu e Radu, tra i pali Reina.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Lazio:

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Rovella, Badelj, Behrami, Czyborra; Destro, Pjaca.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.

OMNISPORT | 03-01-2021 14:20