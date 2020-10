Genoa, nessun nuovo positivo al Coronavirus

Il Genoa ha annunciato che non ci sono nuovi casi di Coronavirus tra le sue fila oltre ai tesserati già individuati negli scorsi giorni. “Il Genoa Cfc comunica che in seguito agli accertamenti medici effettuati in data odierna non sono emerse nuove positivita’ al Covid-19 tra i propri tesserati e membri dello staff”, è la nota del Grifone.

Il club ligure ha attualmente 22 casi di Covid-19, di cui ben 17 sono elementi della prima squadra. Gli ultimi positivi restano Davide Biraschi, Domenico Criscito e Darian Males, annunciati lo scorso sabato.

OMNISPORT | 05-10-2020 13:45