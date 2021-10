Genoa, soluzione interna per il dopo Marroccu

15-10-2021 16:32

opo due stagioni, Francesco Marroccu ha lasciato oggi l’incarico di direttore sportivo del Genoa. Una decisione maturata nelle ultime settimane, dopo la chiusura del mercato estivo, e dovuta a motivi personali, e che ieri è divenuta definitiva. Marroccu verrà sostituito da Carlo Taldo, che sino ad ora ha ricoperto il medesimo incarico per la squadra Primavera. Questa la decisione della società, che sta vivendo una fase cruciale del cambio di proprietà: il closing è infatti previsto per venerdì prossimo.

All’indomani dell’ufficializzazione dell’addio di Francesco Marroccu, il Genoa ha nominato il nuovo direttore sportivo, optando per una soluzione interna.

La nuova proprietà statunitense del Grifone ha infatti deciso di promuovere Carlo Taldo, che ricopriva lo stesso incarico per il settore giovanile, seguendo in particolare l’Under 19.

Rinviata ai prossimi mesi, se non alla prossima stagione, l’eventuale individuazione di un profilo più esperto per quelle che saranno le prime sessioni di mercato successive alla lunghissima era Preziosi, conclusasi nelle scorse settimane.

L’ex presidente rossoblù resterà comunque all’interno del consiglio di amministrazione e in quest’ottica va letta la stessa promozione di Taldo, che è un fedelissimo di Preziosi, avendo militato nel Saronno prima e nel Como poi (conquistando una promozione in A con i lariani nel 2002), proprio durante i periodi in cui i due club erano di proprietà di Preziosi.

Classe ’72, Taldo, brianzolo di Merate, ricopriva l’incarico di ds della Primavera del Genoa dal 2016.

