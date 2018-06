Genoa, un altro giovane dall'Inter

L'Inter, a causa del fair play finanziario, deve recuperare 45 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno. Il Genoa ha già acquistato Radu e Valietti e vorrebbe anche un altro giovane del club nerazzurro: si tratta di Andrea Pinamonti che quest'anno è stato aggregato in prima squadra ma ha collezionato solamente una presenza in serie A e una in Coppa Italia.

Secondo la Gazzetta dello Sport, la punta centrale classe 1999 potrebbe approdare in Liguria per una cifra intorno ai 10 milioni di euro: i nerazzurri però vorrebbero il diritto di riacquisto mentre la società rossoblu non è d'accordo.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 14:05