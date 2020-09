Genoa: vicini Juan Jesus e Younes

Due giocatori in arrivo per il Genoa. Il Grifone ha ormai chiuso il colpo Juan Jesus dalla Roma: il difensore brasiliano, arrivato nei giallorossi nel 2016, deve dare il suo assenso al trasferimento in Liguria. L’accordo tra il club rossoblu e la società capitolina è stato trovato nei giorni scorsi e si aspetta solo il suo via libera.

Per quanto riguarda l’attacco, è quasi fatta per Amin Younes del Napoli. Il ds Faggiano ha trovato l’intesa con la società azzurra, e il giocatore ha già detto sì per il trasferimento. Nelle prossime ore l’annuncio della fumata bianca.

Calciomercato 2020, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 04-09-2020 10:53