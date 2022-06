Genoa: vicino il colpo Coda in attacco

29-06-2022 09:05

Si muove il mercato in entrata del Genoa che vuole allestire una squadra in grado di essere subito protagonista nel campionato cadetto per cercare di tornare in Serie A.

“Genoa, gran colpo di Coda: il capocannoniere è rossoblu”, titola stamane Il Secolo XIX. Parole eloquenti che stanno a significare che ormai la trattativa tra il bomber e il Grifone è in dirittura d’arrivo.

Manca infatti solo l’ufficialità e poi Massimo Coda sarà il nuovo centravanti rossoblù. La trattativa si è sbloccata nelle ultime ore ma erano giorni che la società faceva la corte all’attaccante del Lecce che negli ultimi due anni ha vinto la classifica dei cannonieri in Serie B. A Coda è stato offerto un contratto triennale da 750 mila euro a stagione. Al Lecce andrà una cifra vicina ai due milioni.

Di fatto, manca solo la firma sul contratto che arriverà nelle prossime ore, quando poi Massimo Coda potrà sentirsi ufficialmente un nuovo giocatore rossoblu. I suoi gol serviranno alla squadra proprio per tentare la scalata alla A.

