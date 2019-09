Gentile individua i punti di forza della Spagna

Alessandro Gentile, con Gazzetta Tv, è tornato sulla sconfitta con la Serbia per poi proiettarsi sulla gara con la Spagna. “Contro gli slavi abbiamo speso tanto, ci sono stati buoni momenti da parte nostra ma non abbiamo mai dato l’impressione di potercela giocare fino alla fine contro quella che però è la squadra più forte al mondo in questo momento” ha detto l’ex Olimpia Milano e Virtus Bologna.

“Percentuali per il passaggio ai quarti è impossibile darne, ma so che daremo tutto. La Spagna ha grande esperienza e numerosi giocatori che sanno cosa significhi disputare partite di questo genere. E poi c’è Gasol” ha chiosato il campano.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 17:18