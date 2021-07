Gentile sbarca a Varese: "Felice di essere qui, era quello di cui avevo bisogno"

Dopo una stagione in Spagna, Alessandro Gentile riabbraccia l’Italia e il campionato nostrano, torneo che nel 2021/22 lo vedrà protagonista con la maglia di Varese.

“Sono molto felice di essere a Varese. Quella che mi ha portato qui è stata una trattativa semplice e veloce con Andrea Conti ed Adriano Vertemati che si sono fatti nove ore di treno per venire a casa mia a parlarmi di persona; mi sono sentito desiderato, voluto, ed era esattamente ciò di cui avevo bisogno” ha dichiarato il figlio di Nando nella conferenza stampa di presentazione odierna.

“Sentivo la necessità di ripartire con entusiasmo in una piazza storica come questa, allenato da un coach come Vertemati di cui mi fido ciecamente; spero di ripagare questa fiducia. Sono stati mesi complicati e sono cambiato molto. Fisicamente, però, sono in gran forma; mi sto allenando duramente ogni giorno e sono sicuro che arriverò pronto al raduno”.

Anche grazie alle qualità di Gentile, l’Openjobmetis (penultima lo scorso anno in Serie A) spera di rilanciarsi e ottenere certamente risultati più brillanti rispetto a quelli dell’ultima stagione. Sebbene l’intento sia questo però, l’ex Trento e Milano ha professato umiltà preferendo non lanciarsi in proclami altisonanti.

“Non ho aspettative sulla stagione; so che sarà costruita una squadra che darà tutto e che lotterà in qualsiasi partita; magari non avrà sempre il favore dei pronostici, ma sarà costituita da persone vere, pronte a sacrificarsi, a darsi una mano nei momenti più difficili e ad onorare questa maglia gloriosa.

Sappiamo che ci sono squadre che hanno maggiori disponibilità economiche, ma la storia, anche recente, insegna che i risultati si devono guadagnare sul campo” ha ammesso l’azzurro prima di dedicare un pensiero alla Nazionale.

“Complimenti agli Azzurri per l’impresa che hanno fatto ieri; credo che questa cosa possa fare bene a tutto il movimento” ha chiosato Gentile.

