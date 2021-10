Georgina e Cristiano Ronaldo rompono il silenzio:aspettano due gemelli

28-10-2021 17:09

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo rompono il silenzio e lo fanno insieme, dopo le indiscrezioni che continuavano a susseguirsi sempre più rumorose sulla gravidanza della compagna, socia e complice del fenomeno. La coppia, che già ha quattro figli, aspetta due gemelli come ha annunciato attraverso i propri canali social.

Georgina e Cristiano Ronaldo di nuovo genitori

“Siamo entusiasti nell’annunciarvi che siamo in attesa di due gemelli 👶🏻👶🏻. I nostri cuori sono pieni d’amore e non vediamo l’ora di incontrarvi ❤️🏠. #blessed”, si legge nei post che entrambi hanno pubblicato sui loro rispettivi account per dare contestualmente comunicazione e allontanare così dubbi e indiscrezioni.

Una linea scelta in questa occasione, poiché la precedente gravidanza di Georgina era rimasta non confermata e al riparo dai riflettori per la quasi totalità della sua durata per scelta di entrambi, considerato poi il clamore relativo alla nascita di Cristiano jr e ai gemellini che hanno preceduto l’arrivo di Alana.

Ancora una coppia di gemelli

Con questo comunicato congiunto, il Pallone d’Oro portoghese – al centro delle critiche e sotto accusa da parte di una certa stampa britannica e della tifoseria – scansa ogni ombra per spostare l’attenzione sulla sua prossima paternità.

Georgina Rodriguez: le imprese, Sanremo e la serie su di lei

Per Georgina la maternità giunge in una fase di estrema cura e attenzione alla sua immagine pubblica: pur riservata e restia a assumere posizioni in antitesi rispetto al compagno, la Rodriguez ha saputo costruito un impero autonomo attraverso la sua carriera di modella, di socia in affari con CR7 e da influencer, guadagnandosi il palco di Sanremo e diventando un ruolo in un docureality che porta il suo nome per Netflix.

FAQ Come si chiama la compagna di Cristiano Ronaldo? La fidanzata di Cristiano Ronaldo è Georgina Rodriguez, modella e influencer. Argentina di nascita, è da tempo al fianco del fuoriclasse portoghese che ha conosciuto in Spagna, all'epoca della sua militanza nel Real Madrid Quanti figli ha Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo ha quattro figli: Cristiano junior, i gemelli Eva Maria e Mateo e Alana, nata dal legame con Georgina

VIRGILIO SPORT