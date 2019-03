Georgina, lacrime e dedica per Ronaldo

A qualche tifoso della Juventus sarà pure uscita qualche lacrima quando l’arbitro Kuipers ha sancito la fine della partita contro l’Atletico Madrid. Quella Champions League che ha procurato tante delusioni e beffe ha questa volta sorriso ai bianconeri, che per il terzo anno di fila entrano tra le prime otto della competizione.

Per farlo è stato scelto il modo più avventuroso ed anche esaltante, per non dire appunto commovente. E tra chi non è riuscito a trattenere le emozioni non poteva mancare Georgina Rodriguez.

La fidanzata di Cristiano Ronaldo ha ovviamente assistito alla partita dal vivo dal proprio palco ed è stata ripresa in lacrime dalle telecamere al termine di una delle partite più belle della già gloriosa carriera in Champions del fuoriclasse di Madeira.

Poi, l’immancabile dedica su Instagram: "Questo 3-0 nessuno te lo può rubare. Te lo meriti, non per i tre goal di questa notte. Te lo meriti per la tua dedizione, per quello che fai nel club in cui ti trovi. Sei un traino per i tuoi compagni di squadra, allenatore e tutti quelli che ti ammirano e supportano ogni giorno. Il karma esiste, il mondo del calcio è tuo".

SPORTAL.IT | 13-03-2019 09:05