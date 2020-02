Georgina Rodriguez azzera a modo suo i rumors sul budget di CR7

La sua luminosa e misteriosa presenza ha suscitato interesse ancora prima del debutto, sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. Chi fosse Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo, rimane, nel senso profondo della ricerca, un interrogativo che attende risposta perché la sua riservatezza ha consentito di preservare in una sorta di sfera protetta i suoi figli e di preservarli da una curiosità a tratti morbosa, complice la volontà di non fornire dettagli.

Sanremo 2020: ecco che ne è sarà del cachet di Georgina

Così Georgina, argentina di nascita e spagnola d’adozione, si è calata perfettamente nel ruolo prestandosi a siparietti calcistici e offrendo una disponibilità continua a dare in uso i propri – preziosi – social alla kermesse e all’esperienza, scansando le polemiche classiche seguite all’edizione controversa, ma record d’ascolti. Quanto ha percepito la Rodriguez per la sua partecipazione? Il cachet, come saprete, non è stato reso noto; le uniche indiscrezioni trapelate e che sono davvero meritevoli riguardano la decisione di devolverlo all’ospedale pediatrico torinese Regina Margherita (circa 140mila euro, ma non vi sono alcune conferme) secondo quanto riportato da Repubblica Torino.

La generosità di Ronaldo nella gestione familiare

Un gesto nobile e per nulla inedito, da parte di CR7 e della sua compagna che già si era distinta senza mai dare notizia delle sue iniziative, né particolari.

Per la coppia si tratterebbe comunque di una vicenda privata, che confermerebbe la loro generosità e la loro sintonia in termini di gestione familiare. Di queste ore, infatti, l’indiscrezione di Telecinco che vorrebbe a disposizione di Georgina un budget mensile tra i 50.000 e i 100.000 euro per la casa e i figli.

Georgina: influencer da record su Instagram

Cifra considerevole, ma nel quadro della ditta Georgina-Cr7 nulla di eclatante: il ruolo di influencer e modella fruttano alla Rodriguez quanto e più sul mese e la sua capacità di affiancare Ronaldo nelle sue numerose attività extra campo. Basti pensare solo a quanto si monetizza da un solo post su Instagram per la quantità di followers e agli sponsor che, ben volentieri, hanno deciso di accasarsi alla Rodriguez. Un lavoro che Georgina gestisce con sagacia e attenzione e un ottimo senso degli affari.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2020 12:29