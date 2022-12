Germania, Flick resta ct fino agli Europei 2024

07-12-2022 20:49

La Germania ha deciso di non cambiare. Anche dopo la brutta eliminazione ai gironi dei Mondiali 2022 in Qatar, la Federcalcio tedesca ha annunciato che Hansi Flick resterà sulla panchina della sua nazionale fino agli Europei del 2024. La manifestazione continentale si giocherà proprio in Germania e anche in quell’occasione il ct sarà dunque l’ex tecnico del Bayern Monaco, che manterrà il suo posto.

Niente rivoluzione quindi dopo le dimissioni di Oliver Bierhoff. “Siamo tutti convinti che Euro2024 nel nostro paese rappresenti una grande opportunità per il nostro calcio. Abbiamo piena fiducia in Hansi Flick che porterà avanti questa sfida insieme al suo team”, ha detto il numero uno della Federcalcio tedesca Bernd Neuendorf. “Io e il mio staff siamo ottimisti se pensiamo agli Europei”, ha detto Flick.