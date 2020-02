GF Vip: Aruta a rischio squalifica per le frasi sul coronavirus

La notte trascorsa a rispondere ai suoi compagni, all’interno delle mura della casa virtuale del Grande Fratello Vip, e le ore seguite hanno svelato forse troppo rispetto al dovuto. Sossio Aruta, appena entrato, proprio a causa della sua dettagliata illustrazione del mondo fuori sarebbe già sull’orlo dell’esclusione del reality condotto da Alfonso Signorini, con le incursioni di Wanda Nara e Pupo.

Sossio Aruta: rivelazioni scomode su coronavirus e calcio

Ricostruiamo con attenzione i fatti che si sono susseguiti rapidamente, dal suo arrivo a Cinecittà ad oggi. Il calciatore ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, neo papà della piccola Bianca, ha svelato ai reclusi una serie di dettagli sul coronavirus e a proposito della serie B.

“A Milano girano con le mascherine, Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo”, ha riferito Sossio a Paola Di Benedetto e Asia Valente che gli avevano posto una serie di domande a proposito della Milano Fashion Week e dell’apertura degli Atenei lombardi.

Secondo avvenimento sotto analisi, da parte degli autori del Gf Vip e Mediaset riguarda alcune rivelazioni di matrice calcistica. Durante una discussione con altri vip, Aruta ha reso noti i risultati raggiunti in classifica dal Benevento, squadra allenata da Filippo Inzaghi con la quale Sossio ha giocato nel 1997 e nel 2002. “Ci va in serie A perché è a 20 punti dalla seconda”, ha affermato l’attaccante.

Lo scenario si è aggravato definitivamente, quando Fabio Testi gli ha posto una domanda sul Milan e la classifica della serie A, ma Aruta tornato lucido e ligio al regolamento ha compreso la pericolosità della risposta e ha optato per il silenzio.

Intervento degli autori: Aruta convocato in magazzino

Ciò non gli ha evitato la convocazione e l’intervento drastico da parte della regia; in magazzino l’eroe di Campioni e U&D dovrebbe essere stato redarguito dagli autori per aver sfiorato de facto un caso, violando il regolamento del programma. Un rischio continuo per chi, come Valeria Marini e lo stesso Aruta, ha fatto il proprio ingresso con un mese di ritardo rispetto all’avvio dello show con l’obbligo di non fornire elementi, informazioni e dettagli utili ad orientare i concorrenti rispetto a quanto stia accadendo fuori.

Il precedente che alleggerisce la posizione di Sossio

Impresa assai ardua, su cui sono stati chiamati a misurarsi anche Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati. Anzi, proprio quanto sfuggito alla influencer potrebbe costituire un precedente a favore della permanenza nel reality di Sossio Aruta, nel mirino dei suoi followers più per la scelta di aver lasciato a casa Ursula Bennardo e Bianca che per le sue presunte rivelazioni.

VIRGILIO SPORT | 27-02-2020 16:40