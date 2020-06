GF Vip, Wanda Nara in bilico: Signorini la mette in un angolo

Wanda Nara si divide tra le urgenze legate alla nuova residenza milanese, in zona Porta Nuova, che presto andrà ad occupare con la sua famiglia e le recenti vicende legate a Mauro Icardi e al suo futuro televisivo.

Wanda Nara e la partecipazione a Tiki Taka con polemica

Mediaset ha dimostrato di intendere il suo ruolo quale opinionista, da un punto di vista strategico, assai più articolato e rilevante di quanto dimostrato fino all’ultima stagione televisiva. La sua presenza a Tiki Taka, pur accompagnata dalle polemiche scaturite da un presunto conflitto di interessi, è stata un motivo quasi di divagazione dallo stile e dal mood impresso al talk calcistico dal conduttore, Pierluigi Pardo. Wanda ha dato quel po’ di brio che ha portato anche nel Grande Fratello Vip, versione Alfonso Signorini.

La consacrazione come opinionista del GF Vip di Wanda Nara

La sua partecipazione al GF Vip, scandita anche dall’emergenza pandemia, oggi è in discussione. E non poco. Lo stesso Signorini non ha espresso in modo inequivocabile la sua conferma. Anzi, anche nelle ultime dichiarazioni rilasciate a Tv, Sorrisi e canzoni si è nascosto dietro a una frase non proprio diretta, in merito alla sorte della Nara.

Alfonso Signorini, interpellato sull’argomento, ha ammesso che gradirebbe riaverla al suo fianco: “E’ adatta a questo programma…”, ha detto il conduttore. “Faticavo a capire quello che diceva perché lei parlava basso e sono sordo! Comunque loro due insieme hanno funzionato, ma non decido solo io…”, le affermazioni del direttore di Chi a Tv Sorrisi e Canzoni, pronto ad affrontare novità importanti.

Che il ruolo di Wanda sia in bilico non è una novità assoluta, stando a quanto trapelato fino a questo momento e alle scelte dello stesso Signorini che ha ammesso una certa indecisione. Sua e non solo.

Wanda Nara, l’estate tra calciomercato e televisione

Cambiamenti che potrebbero avere delle ripercussioni anche sulla prossima edizione del reality. E sui progetti di Wanda Nara, ora impegnata sul fronte del mercato estivo ma attenta a cogliere delle opportunità personali altrettanti ambiziose.

VIRGILIO SPORT | 10-06-2020 15:02