10-01-2023 11:04

Ritornato nella sessione di calciomercato estiva dopo l’esperienza negativa al Chelsea dello scorso anno, Romelu Lukaku era stato accolto dai tifosi nerazzurri come l’uomo della svolta in questo secondo atto di vita interista. Tuttavia, sinora, il nuovo trascorso nella squadra di Simone Inzaghi del belga è tutt’altro che idilliaco.

Giallo Lukaku-Inter: la prestazione insufficiente del belga contro il Monza

A seguito del pareggio in casa del Monza per 2-2 maturato nell’ultima giornata di campionato, Lukaku è stato accusato di aver fornito una prestazione insufficiente. In casa Inter iniziano quindi a maturare alcune riflessioni sulla scelta estiva di puntare con forza al ritorno del belga in Italia, allo scopo di essere tra i protagonisti per la caccia al secondo scudetto in tre anni sfuggito la scorsa stagione (rimasto sì a Milano, ma in direzione Milanello). Dinamica, questa, che si aggiunge ad un altro episodio, con la notizia del nuovo infortunio che lo terrà ai box sino al prossimo turno di campionato.

Giallo Lukaku-Inter: belga fuori per infortunio

“Lieve infiammazione al tendine del ginocchio” recita il comunicato del club nerazzurro, aprendo alcune considerazioni non per l’immediato ma in vista di un futuro a medio-lungo termine. L’investimento per riportare Lukaku “a casa”, al momento, non ha dato alcun riscontro sul campo, e la scelta di riallacciare i contatti con il Chelsea appare sempre meno convincente. Nei prossimi sei mesi Lukaku si giocherà non solo la permanenza in nerazzurro, ma anche buona parte della sua carriera futura.

Giallo Lukaku-Inter: Scamacca come possibile sostituto

In previsione di un futuro senza Lukaku, iniziano a circolare i primi nomi sul sostituto di Big Rom. Fonti informate vicine alla società nerazzurra indicano in Gianluca Scamacca quale prescelto dal dirigente Marotta. L’ex Sassuolo, in forza al West Ham, ha però una valutazione di 40 milioni di euro, considerata abbastanza alta dalla dirigenza interista.