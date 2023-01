Inter, nulla da fare per Lukaku: si ferma ancora

09-01-2023 12:58

Non è iniziato nel migliore dei modi l’anno dell’Inter. Dopo la vittoria contro il Napoli è arrivato il pareggio con il Monza e tanti sono gli acciaccati e gli infortunati.

Tra loro anche Romelu Lukaku, che si ferma di nuovo, in una annata dove non ha quasi mai giocato e quando l’ha fatto ha deluso le aspettative di tifosi e società tanto da essere messo in discussione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport il calciatore non giocherà il match di Coppa Italia contro il Parma. L’attaccante ha infatti una lieve infiammazione ai tendini del ginocchio sinistro e quindi verrà tenuto a riposo, lavorando a parte.

Nella sfida degli ottavi di Coppa Italia non sarà presente nemmeno in panchina: si vuole evitare che ci siano ulteriori ricadute. L’obiettivo è quello di recuperarlo per la partita contro il Verona in calendario sabato. Per il momento non si hanno certezze in settimana verranno rivalutate le condizione di Lukaku.

Contro il Parma, intanto, dovrebbe giocare Correa con Lautaro.