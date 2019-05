Giani: "Modena è il posto più bello dove allenare"

Si è tenuta nel tardo pomeriggio odierno presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza di presentazione di Andrea Giani, nuovo Coach di Modena Volley per le prossime tre stagioni. Oltre al nuovo allenatore erano presenti il Presidente di Modena Volley Catia Pedrini, il Vice Presidente Giulia Gabana, il Dg Andrea Sartoretti e l'Assistant Coach Luca Cantagalli.

Queste le parole di Andrea Giani: "Sono molto contento di essere tornato qui, in una società organizzatissima, con una grande squadra e dentro al PalaPanini, il luogo più bello del mondo. Modena Volley è pronta per vincere e questo è quello che vogliamo, tutti, siamo strutturati e pronti per puntare a fare quello che deve fare chi allena in questa piazza, puntare in alto. Il mio compito è quello di mettere i giocatori nelle migliori condizioni possibili, la mia struttura di squadra è chiara, chiarissima, l’allenatore è al centro del progetto ed è fondamentale avere gli uomini giusti, noi li abbiamo. Non è solo il budget a decidere un risultato, lo ripeto, io sono a Modena e a Modena si viene solo per vincere, da allenatore o da giocatore, questa è la città del volley, una città che vive di pallavolo, che respira pallavolo, un posto da brividi che va vissuto alla grande".

SPORTAL.IT | 20-05-2019 21:13