Finalmente Gigi Buffon e Ilaria D'Amico si sposano: ecco la data e il luogo del matrimonio dell'anno

Tutti i dettagli noti sulle nozze più attese che sigillano la storia tra l'ex portiere della Juventus e del Parma, nonché ex azzurro e capo delegazione della Nazionale, e la giornalista televisiva

Forse sono state anche le nozze più annunciate del decennio, ma conservano comunque quel misto di stupore, emozione e un facile entusiasmo per due che come Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono scelti anche se dopo relazioni intense e profonde, guidati da un trasporto che li ha indotti a mutare le rispettive esistenze. E a sovvertire gli equilibri, anche professionali.

Ebbene dopo 10 anni d’amore e la nascita di un figlio, Leopoldo Mattia, Buffon e D’Amico si sposeranno in una location cara a entrambi alla presenza delle persone più care e dei figli, quattro tra precedenti rapporti e la loro unione.

Nozze Buffon-D’Amico, che cosa sappiamo

Dunque, dopo ripetuti annunci e diverse proposte a quel che è stato raccontato in svariate interviste dalla conduttrice e giornalista televisiva, sono state affisse le pubblicazioni in quel di Lucca suscitando la curiosità dei tantissimi tifosi della coppia. Quel che desta un certo sconcerto, forse, è più la scelta della città in cui verrà celebrata la cerimonia – Lucca e non Carrara – a 50 chilometri dalla città natale del portiere azzurro e della Juventus che ricopre un nuovo incarico in Figc al seguito della Nazionale in qualità di capo delegazione.

Da quanto risulta e che è stato poi riportato, Ilaria e Gigi si diranno «sì» il 26 settembre prossimo e l’evento sarà sul modello di altri matrimoni celebri assai dilatato. Si riferisce di due giorni di festeggiamenti. Sabato il matrimonio con rito civile e festa con un gruppo ristretto di invitati, forse i parenti e gli amici strettissimi, mentre domenica l’evento più allargato a Forte dei Marmi (dove si sono celebrati alcuni eventi importanti per Buffon, nel suo passato).

Le pubblicazioni

A dare la notizia dell’imminente matrimonio nel mezzo di questa torrida e afosa estate 2024 fu Il Tirreno, che si lanciò nell’illustrare l’anticipazione con tanto di “prove provate”, ovvero le pubblicazioni.

Il quotidiano aveva svelato l’affissione delle pubblicazioni di nozze: conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio (occorrono 8 giorni di affissione all’Albo Pretorio on line), il Comune com’è noto rilascia, a partire dal quarto giorno successivo all’esposizione, il Certificato di avvenuta pubblicazione, che ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il rito.

Fonte: ANSA

Gigi Buffon e Ilaria D’Amico in una foto recente

L’annuncio in un’intervista

A 10 anni dalla loro decisione di rendere pubblica la loro storia, ecco che il giorno è arrivato dopo il rinvio che la stessa D’Amico aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera. Le nozze erano state organizzate per giugno 2024 ma poi rimandate per l’impegno di Buffon con la Nazionale agli Europei di Calcio, in qualità di capo delegazione. “Sono dieci anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante”, le parole della conduttrice “volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”.

“Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi. Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore”, l’annuncio dell’ex volto di Sky Sport che lasciava intendere che entro l’anno si sarebbe comunque giunti al dunque.

E interrotto la costante sequenza a uno degli interrogativi immancabili – almeno a riordinare le scalette – nell’ultimo decennio.